تعاون بين وزارة الزراعة في الحكومة الليبية والشركة الليبية النرويجية “لايفكو”

بنغازي 07 فبراير 2020 (وال)- وقّع معالي وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية الدكتور حسن الزيداني، اتفاقية تعاون مع مدير الشركة الليبية النرويجية “لايفكو” مقرها مرسى البريقة.

هذا وتأتي هذه الاتفاقية التي وقعت بمقر المصرف الزراعي ببنغازي، في إطار مُراعاة لظروف المزارع، وتسهيل وصول مادة سماد اليوريا بأسعار مناسبة، وبحث إمكانية توريد ما مقداره 50 ألف طن من سماد اليوريا المصنعة محليًا، والمعدة للسوق المحلي بقيمة 550 دينار للطن الواحد، لتوزيعها على كافة قطاعات الزراعة بالبلديات خلال الموسم الزراعي 2020. 2021، وهي خطوة جيدة للقطاع والمزارعين، تحول دون استغلال السوق السوداء لظروف المزارع وتسهل وصول السماد لهم. (وال- بنغازي) ع ع/ ر ت

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