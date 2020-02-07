اجتماع مُوسع لبحث ملف النازحين والمتضررين لمنطقتي الصابري ووسط البلاد

بنغازي 07 فبراير 2020 (وال)- عقد بمقر مصرف ليبيا المركزي بنغازي، اجتماعًا موسعًا ضم رئيس هيأة الرقابة الإدارية الأستاذ عبد السلام الحاسي، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي السيد علي حبري عضو لجنة استقرار بنغازي.

هذا وتناول الاجتماع الذي عقد خلال الأيام الماضية، بحضور أعضاء المجالس التسييرية بمنطقتي الصابري والبلاد، واتحاد النازحين بنغازي، متابعة الخطوات التي اتخذتها لجنة استقرار بنغازي، فيما يخص معالجة ملف النازحين من حيث عمليات الحصر للعائلات النازحة والمتضررة مساكنهم، ووضع حلول لهم من حيث توفير سكن أو أجار أو صيانة.

ويأتي الاجتماع في إطار متابعة السيد رئيس الهيأة الأستاذ عبد السلام الحاسي، لملف النازحين بمدينة بنغازي، وعقب عقد خلال الفترة الماضية عدة اجتماعات لمناقشة هذا الموضوع المهم، وكذلك المراحل التي وصلت إليها لجنة التعويضات في هذا الملف.

وأكد السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي أن لجنة استقرار بنغازي، تعمل على معالجة موضوع النازحين، حيث قامت بخطوات مهمة في هذا الإطار، وهناك خطة وضعت وهي خطة 2020، والتي تهدف إلى إعادة الحياة في منطقة الصابري والبلاد، من حيث إزالة المباني المتضررة، وتوفير الكهرباء والماء، ومعالجة المشاكل البيئية.

وقال السيد المحافظ إنه يتم الآن التنسيق مع لجنة التعويضات، لتحديد الأضرار حتى تتمكن اللجنة من استكمال عملها، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه سيتم عرض الملف على مجلس الوزراء الحكومة الليبية، لتوفير المبالغ اللازمة لتوفير أجار للعائلات النازحة، وصيانة المباني المتضررة، وتوفير سكن للمتضررين.

وبدوره، قال السيد رئيس الهيأة الأستاذ عبد السلام الحاسي إن “الهيأة الرقابة الإدارية تُتابع هذا الملف، وتم عقد عدة اجتماعات ولقاءات مع كافة الجهات منذ بداية عام 2019 م، ونحن لازلنا نتابع هذا الموضوع المهم حتى يتم معالجة مشاكل المواطنين المتضررين والذين فقدوا ممتلكاتهم، والنظر إليهم من قبل الحكومة نظرة خاصة”. (وال- بنغازي) إ م/ ر ت

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