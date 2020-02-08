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أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم السبت 08 فبراير 2020 بالسوق الموازي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا نيوز
رزم دولارات في صورة من أرشيف رويترز.
ليبيا نيوز
مصدر الخبر / ليبيا نيوز

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم السبت 08 فبراير 2020م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 4.27.5 و4.27 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 4.31 دينار

اليورو = 4.67 دينار

الجنية الإسترليني 5.50 دينار

الليرة التركية 0.71 دينار

الدينار التونسي 1.51 دينار

الجنية المصري 0.25 دينار

الدولار الكندي 2.70 دينار

الدينار الأردني 5.95 دينار

حوالات دبي-تركيا 4.265 دينار

كسر الذهب عيار 18 بـ156 دينار

كسر الفضة 1.90 دينار

بطاقة ارباب الاسر 3.90 دينار

دولار بشيك المصدق: 4.51 الجمهورية –4.55 التنمية دينار

يرجى ملاحظة أن الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

عن مصدر الخبر

ليبيا نيوز

ليبيا نيوز

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