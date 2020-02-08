خبراء اقتصاد ليبيين يُجهّزون لانطلاق المسار الاقتصادي

تنطلق في العاصمة المصرية القاهرة، غداً الأحد، اجتماعات تحضيرية قُبَيْل انطلاق المسار الاقتصادي من خطة حل الأزمة الليبية التي أعلنتها الأمم المتحدة، والمكونة من 3 مسارات رئيسية، عسكري وسياسي واقتصادي.

وسيحضر الاجتماع المُرتقب 19 خبيرا اقتصاديا من ليبيا يمثلون المؤسسات المالية والاقتصادية الرئيسية فضلا عن مختلف القطاعات الاقتصادية.

ومن المُنتظر أن يخلص هذا اللقاء إلى تشكيل لجنة تضم خبراء السياسات الاقتصادية العامة في ليبيا، وذلك تمهيداً لانطلاق مباحثات المسار الاقتصادي التي تهدف لـ”تحقيق التواؤم بين السياسة الاقتصادية والمالية بشكل تدريجي والتحضير للتوحيد المؤسسي في نهاية المطاف”.

وحول تفاصيل المُقترح الذي سيُطرح على طاولة النقاشات غداً، نقلت صحيفة “الاتحاد” عن مصدر مطلع قوله إن التفاصيل الأولية المتوفّرة بشأنه تقول إنه ينص على أن يكون للجنة مستويان، الأول عبارة عن مجلس استشاري يتولى مراجعة واعتماد التوصيات الخاصة بالسياسة العامة، فيما يتمثل الثاني في أمانة عامة تتولى إعداد التوصيات الخاصة بالسياسة العامة.

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