لأكثر من مرة .. مجهولون يقومون بسرقة مخازن دائرة توزيع الساحل للكهرباء

الجبل الأخضر 08 فبراير 2020 (وال) – تعرضت مخازن دائرة توزيع الساحل في الجبل الأخضر، التابعة للشركة العامة للكهرباء إلى عدة سرقات من قبل مجهولين .

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة، ربيع خليفة :”سوف نسعى وبمساعدة الجهات الأمنية إلى معرفة الجناة والقبض عليهم في القريب العاجل ” .

خليفة أشار إلى أن هناك الكثير من الانتهاكات التي تمارس على الشبكة الكهربائية سواء في التوصيلات غير الشرعية، أو سرقة كوابل منازل المواطنين .

وأضاف “سجلت من حين إلى آخر سرقات لمواد خاصة بالشركة من أسلاك وأعمدة خشبية، والكثير من المواد التي من شأنها حل الكثير من المشاكل في الشبكة ” .

وكانت دائرة توزيع الساحل أعلنت اليوم السبت عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، نفاد مواد الصيانة الطارئة من مخازنها، مشيرة إلى الانهيار التام الذي تعرضت له الشبكة نتيجة للأحوال الجوية . (وال – الجبل الأخضر)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال