على رأسها تحرير طرابلس من المليشيات .. الأعلى لحوض النفط يحدد ثلاثة شروط لفتح الحقول

أخبار ليبيا 24 – متابعات

عقد المجلس الأعلى لحوض النفط والغاز والمياه اجتماعا استثنائيا، أمس الجمعة، أكد فيه على الاستمرار في إغلاق الحقول النفطية الواقعة في نطاق مدن جالو، وأوجلة، واجخرة، ومرادة، وزلة، وتازربو، والكفرة .

وأكد المجلس، في بيان له، على دعمه اللامحدود لقوات الجيش في حربها على جميع التشكيلات المسلحة والمجموعات الإرهابية المغتصبة للسلطة في طرابلس .

ووضع المجلس ثلاثة شروط لفتح الحقول؛ تحرير طرابلس من المليشيات والمرتزقة السوريين والأتراك، والتوزيع العادل لإيرادات النفط على كل المدن والمناطق الليبية، بالإضافة إلى ضرورة نقل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط إلى مدينة بنغازي .

وتعد شروط المجلس واقعية ومنطقية، خصوصًا ما يتعلق بتحرير طرابلس من العصابات المسلحة وتطهيرها من المرتزقة الأجانب وتخليصها من الغزو التركي، الذي استدعته حكومة الوفاق، بالإضافة إلى ضرورة توزيع الثروات على جميع الليبيين بعدالة .

وكان أبناء القبائل والمدن الليبية المتواجدين بميناء الزويتية النفطي، أعلنوا في وقت سابق، إيقاف تصدير النفط من جميع الموانئ النفطية بدءا بميناء الزويتية، ومطالبة جهات الاختصاص والمجتمع الدولي بفتح حساب لإيداع النفط حتى تشكيل حكومة تمثل كل الشعب الليبي.

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