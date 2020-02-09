قائمة أسعار “الجمهورية” لــ خدمات صرف العملة الأجنبية

عمم رئيس لجنة دراسة أسعار الخدمات المصرفية بمصرف الجمهورية “عبد الفتاح ارحومة” على كافة مديري الفروع والوكالات، أسعار الخدمات المقدمة للعملاء في الفروع كافة والتي بدأ مصرف الجمهورية في تطبيقها فعلياً وفقاً للوائح والقوانين المنظمة.

وجاء في الكتاب الذي اطلعت قناة 218 على نسخة منه (سيتم خصم 100 دينار على أن تخصم مباشرة من الحساب عند إصدار بطاقة فيزا أو ماستر كارد للأغراض الشخصية بالإضافة لخصم 1٪ من قيمة البطاقة المشحونة.

وأشار الكتاب إلى عمولة إصدار بطاقة بدل تالف للأغراض الشخصية التي حدد الجمهورية قيمتها ب 150 دينار، بينما بلغت عمولة إعادة تعيين الرقم السري للبطاقات 50 دينار.

أما فيما يخص عمولة عمليات الشراء من نقاط البيع فقد جاء في الكتاب أن تكون قيمتها دولاراً واحداً عن كل عملية بينما بلغت عمولة السحب النقدي من آلات (ATM) بـ 4 دولارات على كل حركة حساب.

وأوضحت لجنة دراسة أسعار الخدمات المصرفية أن عمولة إدارة حسابات بطاقة الأغراض الشخصية حددت بــ 40 دينار لكل عام بينما بلغت قيمة المعاملات المصرفية الأخرى بــ15 دينار.

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