لاستغلاله الجهاز لصالح “العدالة والبناء”..السويحلي يعتزم مقاضاة رئيس ديوان المحاسبة

أخبار ليبيا24 أعلن الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي الشروع في إجراءات رفع دعوى قضائية ضد رئيس ديوان المحاسبة طرابلس خالد شكشك بتهمة الافتراء والتزوير والقذف والتشهير وإساءة استخدام المنصب واستغلال هذا الجهاز الرقابي السيادي لصالح حزب العدالة والبناء الذي ينتمي له. ورد السويلحي عبر حسابه على “فيسبوك” على اتهامات ديوان المحاسبة بمخالفته القانون […]

