النائب يوسف العقوري يؤكد مجلس النواب على متابعة المسار الاقتصادي

طبرق 09 فبراير 2020 (وال) – أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، على أهمية انطلاق الحوار الاقتصادي وحرص مجلس النواب على متابعته من أجل الوصول لآليات تضمن عدالة توزيع ثروات البلاد بعدالة بين جميع مناطقها وشفافية إنفــاقها، وهي أحد أبرز أسباب الحراك الشعبي الذي قام مؤخرا بإقفال موانئ وحقول النفط.

وأكد بأنه كان يجب على أعضاء مجلس النواب مناقشة عدة مقترحات لكيفية اختيار اللجنة التي ستمثله في الحوار السياسي وهو أمر طبيعي ويحدث في جميع برلمانات العالم.

وأشار إلى أن المجلس يقدر مجهودات البعثة وهو حريص على دعم عملها وانجاح توصيات مؤتمر برلين، إلا أن طبيعة عمل المجلس النيابية و التشريعية تتطلب وقتا للأداء بالمهام الملقاة على كاهله .

وأوضح أن ذلك ينبع من التزام مجلس النواب تجاه الليبيين وحرصه على المشاركة بفعالية وعدم تكرار أخطاء الماضي، وكذلك حرصه على تضحيات أبناء الجيش الليبي الذين مكنوا من استعادة الأمن والاستقرار في أجزاء كبيرة من بلادنا. (وال – طبرق)

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