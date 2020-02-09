بدء توزيع شحنة أسطوانات غاز الطهى على أهالي بني وليد

بني وليد 09 فبراير 2020 (وال) – باشرت لجنة متابعة الوقود والغاز في مدينة بني وليد بتوزيع إسطوانات غاز الطهي على مواطني المدينة.

وكانت اللجنة قد استلمت شحنة من غاز الطهي الإثنين الماضي بعد التنسيق بين المجلس البلدي بني وليد والزاوية، وبعد إكمال الإجراءات انطلقت عملية التوزيع أمام ساحة بيوت الشباب بالقرب من نادي الظهرة الرياضي .

وأكدت اللجنة أنها ستستلم شحنة أخرى الأسبوع المقبل لتوفير الغاز للمواطنين في المدينة ضمن مساعي المجلس البلدي لإنهاء أزمة نقص الوقود والغاز التي تعاني منها المدينة منذ فترة طويلة. (وال – بني وليد)

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