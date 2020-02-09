وزارة العمل والتأهيل بالحكومة الليبية تضع آلية استجلاب ودخول للأيدي العاملة الأجنبية للبلاد

البيضاء 09 فبراير 2020 (وال) – أعلنت وزارة العمل والتأهيل بالحكومة الليبية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك عن آلية استجلاب ودخول بعض الأيدي العاملة الأجنبية إلى ليبيا .

وأوضحت الوزارة في بيان لها إن موافقة الاستجلاب لأقل من عشرين عنصرًا غير وطني عن طريق اللجان الفرعية لاستخدام بمراقبات العمل بالبلديات .

وعن استجلاب مايزيد عن عشرين عنصرا غير وطني، يجب أن يتم عرضه على اللجنة الرئيسية لاستخدام بديوان وزارة العمل والتأهيل .

ونوهت الوزارة في إعلانها الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الليبية إلى أن تتولى إدارة التشغيل والاستخدام إخطار الملحق العمالي المختص، ومصلحة الجوازات والجنسية, وجهة العمل الراغبة في الاستجلاب بالموافقات الصادرة عن اللجنة الرئيسية للاستخدام .

وشددت الوزارة إلى أنه يجب أن تؤخذ كل هذه الشروط في الاعتبار، وأي دواعي أمنية أخري . (وال – البيضاء)

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