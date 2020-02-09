البيضاء 09 فبراير 2020 (وال) – اجتمع صباح اليوم الأحد معالي وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية مسعود صوه بمكتبه مع رئيس الهيئة العامة للأوقاف، كما حضر الاجتماع مدير مكتب الوزير، ومدير إدارة التخطيط وتنمية الموارد البشرية بهيئة الأوقاف .

وتم خلال الاجتماع مناقشة إمكانية تعيين الباحثين عن العمل من الأسر المحتاجة والمسجلة بصندوق الزكاة بكافة فروعه .

واتفق السادة الحضور على تحويل خطة التدريب الخاصة بالهيئة إلى وزارة العمل والتأهيل، على أن يتم تكليف مدير إدارة بناء القدرات بالوزارة بالتواصل مع مدير إدارة التخطيط وتنمية الموارد البشرية بهيئة الأوقاف . (وال – البيضاء)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال