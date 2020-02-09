دولة رئيس مجلس الوزراء يتابع سير عمل وزارة التعليم والعملية التعليمية في ليبيا

بنغازي 09 فبراير 2020 (وال) – اطلع دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأحد بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء في بنغازي على سير العملية التعليمية وذلك خلال اجتماع عقده مع معالي وزير التعليم الدكتور فوزي بو مريز.

وأطلع معالي الوزير، دولة رئيس مجلس الوزراء على نتائج زيارة عمله لجمهورية مصر العربية الشقيقة، إضافة إلى سير العملية التعليمية بشكل عام.

وناقش دولته مع الوزير مشاريع الوزارة وسير العمل بها ونسب الإنجاز فيها إضافة إلى أبرز الصعوبات التي تواجه سير العمل، وخطة الوزارة للعام 2020 ميلادي. (وال – بنغازي)

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