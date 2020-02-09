تسييري طبرق وشركة البريقة يبحثان أزمة الغاز بالمدينة

أخبار ليبيا24- خاص

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية مع رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط خيرالله صالح أزمة الغاز التي تشهدها المدينة هذه الأيام.

وأكد بوالخطابية خلال الاجتماع الذي حضره مدير جهاز الحرس البلدي ومندوب عن الدعم المركزي على مراقبة آلية توزيع الغاز ومتابعة سيارات نقل الغاز من المستودع إلى الموزع.

واتفق المجتمعون على منع خروج السيارات الخاصة التي تحمل أكثر من 5 اسطوانات غاز من التمركزات الأمنية المحيطة بمدينة طبرق، وإلزام مستودع الغاز بخروج سيارات حصة مدينة طبرق دفعة واحدة لسد الطريق أمام السماسرة.

وشدد الحضور على ضرورة إعادة النظر في العقود المبرمة مابين شركة البريقة وموزعي الغاز.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة البريقة بأن شركة البريقة تعمل ليل نهار من أجل توفير الوقود والغاز للمواطن وأن مستودع طبرق ينتج أكثر من 7000 إسطوانة يومياً وحصة مدينة طبرق إسبوعياً تصل إلى أكثر من 25 ألف إسطوانة.

وذكر صالح أن الأزمة الحالية شركة البريقة ليست طرفاً فيها بل هي قضية رقابة والشركة ملمزمة بتوفير الغاز وتوزيعه من مستودع طبرق ويصل الإنتاح غرباً إلى مدينة البيضاء وشرقاً إلى أمساعد وناقلات الغاز تصل بنغازي بانتظام.

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