طرابلس تستحوذ النسبة الأكبر .. تفاوت واسع في تمثيل المناطق باللجنة الاقتصادية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشف الباحث السياسي الليبي عيسى رشوان، عن التفاوت الكبير في نسب تمثيل المناطق الثلاث (طرابلس، سبها، والمنطقة الشرقية) باللجنة الاقتصادية التي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من التاسع إلى العاشر من فبراير الجاري، ضمن المسارات الثلاثة التي اقترحتها البعثة الأممية لحلحلة الأزمة الليبية.

وانطلقت في العاصمة المصرية اليوم الأحد اجتماعات اللجنة الاقتصادية الليبية برعاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

الباحث السياسي أبرز، في تدوينة له عبر حسابه على فيسبوك، التناقض في بيان البعثة الأممية للدعم في ليبيا، التي زعمت الأخذ بعين الاعتبار في اختيار الخبراء الجوانب السياسية والجغرافية المختلفة، إلا أن الحقيقة غير ذلك.

وشهدت نسبة التمثيل في اللجنة الاقتصادية حالة من التفاوت الكبير، حيث مثل طرابلس 19 شخصا بنسبة 79%، لتحوذ النسبة الأكبر، بينما مثل سبها 3 أشخاص فقط بنسبة 12%، كما مثل برقة شخصان بنسبة 9%.

وجاءت نسب الحضور في اللجنة الاقتصادية بالقاهرة كالتالي:

منطقة طرابلس (19 شخصا) 79%.

1- محمود الفطيسي الزليتني طرابلس (المجلس الرئاسي السراج).

2- فرحات بن قدارة الزليتني (محافظ البنك المركزي سابقا).

3- الدكتور عطية الفيتوري الزليتني (جامعة بنغازي).

4- فوزي عمار الزليتني

5- محمد بن شتوان مصراتي (صنع الله).

6- أسامة الغويل مصراتي (مازن رمضان ليبيا نفط).

7- محسن الدريجة مصراتي (الاستثمارات الخارجية).

8- محمد سالم عيسى مصراتي (المركزي الصديق الكبير)

9- خالد الغويل مصراتي (وكيل وزارة التخطيط السراج)

10- خالد المفتي مصراتي (بدر بن عثمان صندوق الاستثمار الداخلي شركة تطوير 200 مليون).

11- عماد بن رجب طرابلس (صنع الله).

12- عصام قربع طرابلس (التعاون الدولي في وزارة التخطيط السراج).

13- مصباح العكاري طرابلس (سابقا مع المركزي طرابلس).

14- محمد قريته طرابلس (صندوق الإنماء شركة الاستثمار العقاري).

15- موسى الزوبيك طرابلس (علي العيساوي وزارة الاقتصاد السراج).

16- ميسون الصفار طرابلس (الاستثمارات).

17- عمر تنتوش الورشفاني طرابلس (لجنة المالية في البرلمان الليبي طبرق).

18- محمد الحويج الورشفاني طرابلس (الاستثمارات).

19- نعمان البوري المعدني سرت (مصرف السراي حسني بي).

منطقة سبها (3 أشخاص) 12%

20- ناجي مختار سبها (قضية رشوة شيكات الجضران).

21- محمد أبوسنينة سبها (المركزي الصديق الكبير).

22- محمود طبيقة سبها (الاستثمارات والنفط ).

المنطقة الشرقية (شخصان) 9%

23-عاطف حاسية مركز سلام بنغازي (فرج نجم، يوسف القماطي).

24- حسام توفيق الشهيبي (مصرف الحبري البيضاء).

وتستضيف القاهرة على مدار يومين، اجتماعات لجنة الخبراء الاقتصاديين الليبيين، برعاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا، لبحث آليات توحيد المؤسسات الاقتصادية، وتوزيع الثروة العادل والشفافية، وإعادة الإعمار.

وتهدف المباحثات إلى إنشاء هيئة تضم خبراء السياسات العامة الليبيين للانخراط في حوار من أجل تحقيق التواؤم بين السياسة الاقتصادية والمالية بشكل تدريجي والتحضير للتوحيد المؤسسي في نهاية المطاف، استنادا إلى مفهوم اللجنة الذي وضع واعتمد في مؤتمر برلين.

وأفادت وكالة “سبوتنيك” الروسية، في تقرير لها، بأنه أخذ بعين الاعتبار في اختيار الخبراء، الجوانب السياسية والجغرافية المختلفة، وتنطوي المقترحات الأولية على أن للجنة مستويان؛ مجلس استشاري يتولى مراجعة واعتماد التوصيات الخاصة بالسياسات العامة، وأمانة عامة تتولى إعداد التوصيات الخاصة بالسياسة العامة.

ويأتي المسار الاقتصادي ضمن المسارات الثلاث “السياسية والعسكرية والاقتصادية” التي وضعتها البعثة الأممية ضمن خطتها لمعالجة الأزمة في ليبيا.

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