سيالة : نأمل عودة الشركات الصينية لاستئناف عملها في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

استقبل وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، بمقر إقامته بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، مَساعد وزير الخارجية الصيني، لبحث عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت “خارجية الوفاق” في بيان لها، أن اللقاء تناول العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، موضحة أن سيالة أعرب عن رغبة حكومة الوفاق في عودة الشركات الصينية لاستئناف عملها في ليبيا والمساهمة في جهود البناء والتعمير، آملاً إعادة افتتاح السفارة الصينية في طرابلس في أسرع وقت ممكن.

وحسب البيان، أعرب مساعد وزير الخارجية الصيني عن حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع ليبيا في مختلف المجالات، مؤكدًا على أن الحكومة الصينية تعتبر أن حكومة الوفاق هي الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، وأنه لن يتم التعاون مع أي مؤسسات موازية، حسب وصفه .

وتطرق اللقاء إلى مؤتمر برلين ودعم مخرجاته، وأن الحكومة الصينية تأمل في تحقيق وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل سلمى للأزمة الليبية من خلال الحوار والمفاوضات في إطار مسار يقوده الليبيون بأنفسهم.

وفي ختام اللقاء، أشار مساعد وزير الخارجية الصيني، إلى المفاوضات الجارية بشأن إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مؤكدًا أن بكين ستعمل على دعم الموقف الأفريقي بهذا الخصوص وسيتم التنسيق والتشاور مع الأعضاء الأفارقة بالمجلس.

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