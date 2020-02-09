بسبب فيروس كورونا أسعار النفط تواصل انخفاضها

تراجعت أسعار النفط بالسوق العالمية الأمريكية يوم الجمعة لتواصل هبوطها، وذلك في ظل التوقعات القاتمة للطلب العالمي على الوقود، بسبب تفاقم تفشي فيروس كورونا في الصين. ويكبح ارتفاع الخسائر اقتراح اللجنة الفنية لتحالف أوبك بلس إجراء خفض إضافي في الإنتاج بنحو 600 ألف برميل، بهدف دعم السوق في مواجهة تأثير الفيروس الصيني.

وتراجع الخام الأميركي إلى مستوى 50.42 دولار ، من مستوى الافتتاح عند 51.05 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 51.46 دولار، وانخفض خام برنت إلى مستوى 54.44 دولار للبرميل، من مستوى الافتتاح عند 55.12 دولار ، وسجل أعلى مستوى عند 55.38 دولار. وعلى صعيد تعاملات هذا الأسبوع، فقدت أسعار النفط العالمية حتى الآن متوسط 3 بالمئة، بصدد تكبد خامس خسارة أسبوعية على التوالي، ضمن أطول سلسلة خسائر أسبوعية منذ تشرين الأول 2018.

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