شركة الزاوية لتكرير النفط تعلن توقف عمليات التكرير بالمصفاة

أعلنت شركة الزاوية لتكرير النفط، الأحد، توقف عمليات التكرير، بسبب نقص إمدادات الخام من الحقول النفطية ونفاد الخام من خزاناتها.

ودعت الشركة المسؤولين عن قفل الموانئ والحقول النفطية بضرورة الفتح الفوري لها؛ لأن ما يقومون به من عمل يسبب في خسائر فادحة للميزانية العامة باعتبار النفط المصدر الأساسي والوحيد لدخل البلاد، وفق البيان.

يشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت تراجع إنتاج النفط الخام إلى حوالي 187 برميل يوميا، ما تسبب في وصول الخسائر المترتبة عن إغلاق الموانئ والحقول النفطية في البلاد إلى أكثر من 931 مليون دولار أمريكي.

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