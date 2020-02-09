وقف عمليات التكرير بشركة الزاوية لنقص إمدادات النفط الخام

أخبار ليبيا24

أعلنت شركة الزاوية لتكرير النفط يوم الأحد اضطرارها لوقف عمليات التكرير بسبب نقص إمدادات ومخزونات الخام.

وقالت الشركة في بيان إنها “تعلن اضطرارها إلى إيقاف عمليات التكرير وذلك بسبب نقص إمدادات الخام من الحقول النفطية وكذلك نفاد الخام من خزاناتها”.

وأضافت أنها “تدعو المسؤولين على قفل الحقول النفطية إلى ضرورة الفتح الفوري لها لأن ما يقومون به من عمل يتسبب في خسائر فادحة للميزانية العامة باعتبار أن النفط المصدر الأساسي والوحيد لدخل البلاد وأنهم سيكونون أول المتضررين من ذلك”.

ونشاط شركة الزاوية يتمثل في تكرير النفط الخام، وتصنيع الإسفلت، وخلط وتعبئة الزيوت المعدنية، بالإضافة إلى تصدير النفط الخام عن طريق ميناء الشركة النفطي وتوريد بعض المشتقات النفطية لتي يحتاجها السوق المحلي.

ويوقف محتجين منذ 17 يناير الماضي عمليات تصدير النفط، تعبيرا منهم عن رفضهم للتدخل العسكري التركي في ليبيا وجلب مرتزقة سوريين للقتال إلى جانب قوات الوفاق ومنحهم أموالًا نظير القتال ضد الجيش الوطني الليبي.

ومنذ ذلك اليوم تراجع إنتاج النفط في ليبيا، حيث حذّرت المؤسسة الوطنية للنفط، من أن ذلك سيؤدي ذلك إلى خسائر في إنتاج النفط الخام بمقدار 800 ألف برميل يوميا، بالإضافة إلى خسائر مالية يومية تقدر بحوالي 55 مليون دولار في اليوم.

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