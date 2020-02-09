“مرتبات يناير”.. المالية ترمي الكرة بملعب “المركزي”

نشرت وزارة المالية بحكومة الوفاق، بصفحتها في “فيسبوك”، مساء الأحد، توضيحا بشأن أسباب التأخير في صرف مرتبات شهر يناير رغم قرب انتصاف شهر فبراير.

وقالت الوزارة إنها قامت بكافة واجباتها القانونية ومسؤولياتها، حيث عملت على إحالة أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر يناير إلى مصرف ليبيا المركزي منذ تاريخ 23 يناير.

وأضافت “مالية الوفاق” أن حكومة الوفاق ما تزال في انتظار قيام المصرف المركزي بإجراءات التنفيذ أو عقد لقاء لمناقشة أي إشكال يعيق التنفيذ، موضحة أن التأخير ربما يعود لانشغالات محافظ المصرف الخارجية، وأعربت عن أملها في استجابة قريبة من قبل المصرف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية