“ليبيا المركزي” ينفي إيداع إيراد النفط بالمصرف المركزي المصري

نفى مصرف ليبيا المركزي في مدينة البيضاء الأنباء المتداولة بشأن تصريحات محافظ المصرف “علي الحبري” حول إيداع إيرادات مبيعات النفط بالنقد الأجنبي لحساب المصرف المركزي المصري.

وشدد المصرف في بيان رسمي أصدره اليوم الإثنين أن كل الأخبار المتداولة بهذا الشأن غير صحيحة ومنها البدء في تداول الجنيه المصري بالمصارف الليبية لحل أزمة السيولة النقدية.

وتعاني المصارف أزمة متواصلة في عموم ليبيا منذ عام2013 وزادت حدتها مع مرور السنوات وبلغ على إثرها سقف السحب في بعض المصارف 300 دينار شهرياً للفرد وسط تحسن طفيف في بعض الفروع مقابل ودائع رجال الأعمال الراغبين في الحصول على اعتمادات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية