أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاثنين 10 فبراير 2020 بالسوق الموازي

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الاثنين 10 فبراير 2020م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
الدولار الأمريكي – طرابلس 4.265 دينار
الدولار الامريكي – بنغازي 4.30 دينار
اليورو = 4.63 دينار
الجنية الإسترليني 5.50 دينار
الليرة التركية 0.70 دينار
الدينار التونسي 1.49 دينار
الجنية المصري 0.25 دينار
الدولار الكندي 2.70 دينار
الدينار الأردني 5.90 دينار
حوالات دبي-تركيا 4.23 دينار
كسر الذهب عيار 18 بـ155 دينار
كسر الفضة 1.88 دينار
بطاقة ارباب الاسر 3.80 دينار
دولار بشيك المصدق: 4.50 الجمهورية –4.54 التنمية دينار
يرجى ملاحظة أن الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
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