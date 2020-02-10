وصول 1200 رأس إبل إلى ميناء الخمس

استقبل ميناء الخمس البحري السفينة “غاما ستار” لنقل المواشي التابعة للوكيل الملاحي ليبيا أمان وتحمل على متنها 1200 رأس من الإبل، بحسب البيانات التي نشرتها إدارة الميناء.

وأشارت الإدارة في البيانات المنشورة على الصفحة الرسمية للميناء على موقع التواصل “فيسبوك” إلى دخول السفينة “بيلا” التابعة للوكيل الملاحي مدوين للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 6 آلاف طن من الشعير الصب.

ونشرت إدارة الشركة الليبية للموانئ فرع الخمس عبر تقريرها اليومي لحركة السفن رسو السفينة “كونتشيب ايكو” لنقل الحاويات حاملة على متنها نحو 300 حاوية من البضائع والسلع المختلفة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية