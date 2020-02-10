اقتصاد

“كورونا” يواصل الضغط على أسعار النفط

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين في جلسة الافتتاح حيث سجل خام القياس العالمي برنت 54.32 دولارا للبرميل معوضا خسائره التي وصلت الى أدنى مستوياتها منذ يناير 2019 وبالمقابل انخفض الخام الأمريكي 17 سنتا إلى 50.15 دولارا للبرميل.

ويأتي انخفاض أسعار النفط بالتزامن مع تقييم المتعاملين طلب الصين على الخام عقب تفشي فيروس كورونا وانتظارهم لمعرفة إن كان كبار المنتجين سيخفضون الإمدادات بدرجة أكبر لضبط توازن الأسواق.

ومن جهته أكد مدير تداول السلع الأولية في سنغافورة على أن التوجه العام ما زال للمراهنة على انخفاض الأسعار لكن هناك مغالاة في تراجع السوق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك