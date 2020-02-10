“كورونا” يواصل الضغط على أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين في جلسة الافتتاح حيث سجل خام القياس العالمي برنت 54.32 دولارا للبرميل معوضا خسائره التي وصلت الى أدنى مستوياتها منذ يناير 2019 وبالمقابل انخفض الخام الأمريكي 17 سنتا إلى 50.15 دولارا للبرميل.

ويأتي انخفاض أسعار النفط بالتزامن مع تقييم المتعاملين طلب الصين على الخام عقب تفشي فيروس كورونا وانتظارهم لمعرفة إن كان كبار المنتجين سيخفضون الإمدادات بدرجة أكبر لضبط توازن الأسواق.

ومن جهته أكد مدير تداول السلع الأولية في سنغافورة على أن التوجه العام ما زال للمراهنة على انخفاض الأسعار لكن هناك مغالاة في تراجع السوق.

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