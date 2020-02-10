المدير التنفيذي للكهرباء يجتمع بلجنة أزمة وطوارئ مدينة ترهونة والنواحي الأربعة

بنغازي 10 فبراير 2020 (وال) – التقي المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء المهندس عوض البدري بمكتبه في مدينة بنغازي بلجنة أزمة وطوارئ مدينة ترهونة والنواحي الاربعة برئاسة المهندس سالم علي عبدالله .

وناقش البدري مع رئيس اللجنة وباقي الأعضاء أوضاع الشبكة الكهربائية في مدينة ترهونة والنواحي الأربعة، وماتعانيه من مشاكل في الكهرباء داخلها وآلية وضع الحلول العاجلة لها .

وتعهد البدري بتوفير المتطلبات العاجلة والسريعة لحل كافة الاختناقات داخل المدينة، وتذليل جميع الصعاب التي تواجه عمل اللجنة حتى يتسنى لها تقديم العمل على الوجه المطلوب .

الجدير بالذكر أنه تم تشكيل الأيام الماضية لجنة أزمة وطورائ لمدينة سرت وضواحيها من قبل المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء، وذلك لمتابعة مشاكل الكهرباء ووضع الحلول العاجلة لها حتى ينعم المواطنين في مدينة ترهونة والنواحي الأربعة بالكهرباء دون انقطاع . (وال – بنغازي) ع ف

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال