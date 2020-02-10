هيئة كهرباء الحكومة الليبية  تسلم الشحنة الثانية لإدارة توزيع كهرباء  الجبل الأخضر

الجبل الأخضر 10 فبراير 2020 (وال) – سلمت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية صباح هذا اليوم الإثنين الشحنة الثانية من احتياجات الكهرباء لإدارة توزيع كهرباء الجبل الاخضر .

وصرح المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية ربيع خليفة أنه تم تسليم هذه الشحنة لإدارة توزيع كهرباء الجبل الأخضر ، حيث تعتبر هذه الشحنة الثانية من نوعها.

خليفة قال إن هذه الشحنة مكونة من كميات كبيرة من كوابل مختلفة القدارات وكذلك عوازل ضغط عالي ومنخفض وأسلاك

والكثير من المواد التي من شأنها حل كافة اختناقات الشبكة الكهربائية في إدارة توزيع كهرباء الجبل الأخضر .

وتابع المتحدث الرسمي باسم الهيئة أن توفير مثل هذه الاحتياجات الهدف منها هو توفير كافة احتياجات الشبكة الكهربائية حتى ينعم المواطن بالكهرباء دونما انقطاع .

الجدير بالذكر أن هذه الشحنة هي ليست الأولي من نوعها ولن تكون الأخيرة حتى يتم تغطية كافة احتياجات قطاع الكهرباء في كل المدن والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الليبية. (وال – الجبل الأخضر)

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