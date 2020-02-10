دولة رئيس مجلس الوزراء يصدر تعليماته بضرورة توفير أدوية علاج الأمراض المزمنة

بنغازي 10 فبراير 2020 (وال) – شدد دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الإثنين على ضرورة توفير كافة الأدوية المتعلقة بعلاج الأمراض المزمنة وجعلها على رأس أولويات جهاز الإمداد الطبي، وذلك خلال اجتماع عقده برئيس الجهاز السيد أحمد بورتيمة.

وناقش دولته مع رئيس الجهاز خلال الاجتماع الذي عقده بمكتبه في ديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي بحضور مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء السيد الطاهر محمد.

وأطلع بورتيمة دولة الرئيس على الموقف العام لمخازن الأدوية من حيث المتوفر منها من عدمه، ومدى تغطية احتياجات المرضى من الأدوية عامة، وتلك المتعلقة بعلاج الأمراض المزمنة خاصة، فيما أكد دولة الرئيس على ضرورة توفيرها خاصة فيما يتعلق بعلاج مرضى الكلى.

وبحث دولته آليات تفعيل المنظومة الإلكترونية للأدوية التي تتيح توزيع الأدوية على المركز والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات الطبية بشكل منتظم.

واستمع دولته لشرح مفصل عن نسب الإنجاز لصيانة مخازن جهاز الإمداد الطبي، وأبرز العراقيل التي تواجه العمل وآليات تذليلها بما يكفل الإسراع في الانتهاء من أعمال الصيانة. (وال – بنغازي)

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