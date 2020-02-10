مؤسسة النفط: إغلاق مصفاة الزاوية ستسبب في مزيد من الخسائر المالية

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، أنّها اضطرّت إلى إغلاق مصفاة الزاوية يوم أمس السبت، وذلك نتيجة لإقفال صمام بمنطقة الحمادة على خط الأنابيب الرئيسي بين حقل الشرارة ومصفاة الزاوية مما تسببت في وقف الإنتاج بالحقل.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها اليوم الإثنين، أن إغلاق مصفاة الزاوية سيتسبب في تفاقم مشكلة إدارة واستيراد وتوزيع الوقود، ممّا سيُكلّف الخزانة العامة مبالغ مالية كبيرة لاستيراد كميات إضافية من الوقود لتعويض الفاقد من إنتاج المصفاة.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله في هذا الصدد: “لقد وضعت هذه الإقفالات غير القانونية المؤسسة أمام تحدٍّ لم يسبق لها أن واجهته فيما يتعلّق بتوفير الوقود للشعب الليبي والمنشآت الوطنية الحيوية مثل محطات توليد الطاقة الكهربائية”.

وأضاف صنع الله: “أنّ التدخّل السياسي في قطاع النفط والغاز الليبي سيكون له آثار كارثية على الاقتصاد الوطني والشعب الليبي على المدى القصير والطويل”، على حد قوله.

وحذر صنع الله، من أنّ ما يحدث الآن يُنذر ببداية أزمة وطنية حقيقية؛ مطالبا بضرورة اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء هذه الإقفالات غير المسؤولة، بحسب ما نقلت المؤسسة الوطنية للنفط على موقعها الإلكتروني.

وينتج مصفاة الزاوية كل شهر حوالي 120 ألف طن متري من وقود الديزل؛ و49 ألف طن متري من البنزين؛ و120 ألف طن متري من زيت الوقود الثقيل؛ و6000 طن متري من الغاز النفطي المسال؛ بالإضافة إلى 90 ألف طن متري من كيروسين الطيران.

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