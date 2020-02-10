المركزي: لم نحقق إيرادات نفطية بيناير وخسارئنا 2.5 مليار دينار

قال المصرف المركزي إن ليبيا لم تحقق إيرادات نفطية في يناير 2020، جراء إغلاق الموانئ.

وجاء عن المصرف في بيان له اليوم الاثنين، إن إيقاف إنتاج النفط وتصديره خلال 2020 ترتب عليه خسائر مباشرة زادت عن 2.5 مليار دينار.

وقال البيان إن إجمالي الإيرادات النفطية والسيادية بلغت 111 مليون دينار، داعيا إلى تظافر الجهود لعودة إنتاج النفط وتصديره فورا.

وحذر المصرف من استمرار إقفال المصدر الوحيد لإيرادات الدولة الذي يهدد الأوضاع الاقتصادية والمالية والسياسية،

وأضاف المركزي أن إجمالي رسوم بيع النقد الأجنبي بلغت 2.319 مليار دينار.

ولفت البيان إلى أن الترتيبات المالية للعام 2020 لم تعتمد حتى الآن رغم مطالبات المركزي المتكررة منذ سبتمبر الماضي.

وأعلنت قبل يومين المؤسسة الوطنية للنفط تجاوز الخسائر النفطية المليار دينار أمريكي، إلى جانب انخفاض إنتاج البلاد من الخام إلى 181 ألفا و576 برميلا يوميا.

ويتراجع إنتاج البلاد من النفط منذ 18 يناير كانون الثاني بسبب إغلاق موانئ وحقول من جانب مجموعات تابعة لخليفة حفتر، بعدما كانت ليبيا تنتج نحو 1.2 مليون برميل يوميا قبل التوقف.

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