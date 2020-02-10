“المركزي”: إيرادات النفط وبيع المحروقات “صفر”

أظهرت بيانات نشرها مصرف ليبيا المركزي، الاثنين، أن البلاد لم تحقق أي إيرادات نفطية في شهر يناير الماضي، موضحا أن وقف إنتاج النفط وتصديره خلال هذا الشهر تسبب في خسائر فاقت الـ2.5 مليار دينار، محذرا من أن استمرار إقفال المنشآت النفطية يهدد الأوضاع المالية والاقتصادية والسياسية.

كما أظهرت البيانات عدم تحقيق أي إيرادات من الاتصالات ومن أرباح المصرف ومن بيع المحروقات بالسوق المحلي، بينما بلغت إيرادات الضرائب 53 مليون دينار، وإيرادات الجمارك 8 ملايين دينار، ورسم الخدمات والإيرادات الأخرى 50 مليونا، فيما بلغ إجمالي الإيرادات النفطية والسيادية 111 مليونا، وحققت رسوم بيع النقد الأجنبي 2.319 مليار.

وبشأن الإنفاق في شهر يناير، ذكر المركزي أنه لم ينفق أي مبالغ على الباب الأول (المرتبات)، والباب الثالث (التنمية)، في حين أنفق 5 ملايين دينار على الباب الثاني (النفقات التسييرية)، و95 مليونا على الباب الرابع (الدعم).

وأشار المصرف إلى أنه لم يتم اعتماد الترتيبات المالية للعام 2020 حتى اليوم رغم مطالبته المتكررة منذ سبتمبر 2019، موضحا أنه قدم مقترحا للترتيبات المالية آخذا بعين الاعتبار الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

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