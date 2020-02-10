الجروشي : برنامج الإصلاح الاقتصادي يُثير مخاوف الدول الراعية لتنظيم الإخوان

طبرق 10 فبراير 2020 (وال)- صرح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الدكتور طارق الجروشي اليوم الإثنين، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الليبي المُنعقد في القاهرة، يُثير مخاوف الدول الراعية لتنظيم الإخوان.

وقال الدكتور طارق الجروشي إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الليبي يُثير مخاوف كل من بريطانيا وتركيا وقطر، خوفًا من ضياع هيمنتهم ونفوذهم على مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط والغاز، فضلاً عن كبح جماحهم في تسيير إدارة الاستثمارات الخارجية الليبية.

وأوضح الجروشي أن أي إصلاح للاقتصاد الليبي، لابد وأن يرتكز على قواعد، أولها تغيير رؤساء مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، وهيأة الاستثمارات الخارجية، ومن ثم نقل مكان هذه المؤسسات الثلاثة خارج نطاق سيطرة مليشيات الإرهاب والفساد، يلي ذلك إصلاح وإعادة هيكلة الإدارات لهذه المؤسسات، فلا يمكن اصلاح الاقتصاد الليبي بدون هذه المرتكزات الثلاث.

وأشار الجروشي إلى أن محرك الإرهاب والفساد في العاصمة؛ هو هذه المؤسسات، وبمجرد تغيير رؤسائها ومكانها سيقضى على الإرهاب والفساد والمليشيات، وستنتهي الحرب وسيستتب الأمن ويعم الرخاء والاستقرار. (وال- طبرق) ع ع/ ر ت

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