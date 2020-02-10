روسيا تُطلق أول قمر صناعي لعرض الإعلانات التجارية

موسكو 10 فبراير 2020 (وال)- أعلنت روسيا اليوم الإثنين، عزمها إطلاق أول قمر صناعي لعرض الإعلانات التجارية من الفضاء.

ونقلت وكالة تاس للأنباء، عن مدير إدارة تنفيذ المشروع في شركة يونايتد روكيت أند سبيس كوربوريشن الروسية أندريه ديفاييف قوله؛ إنه سيتم إطلاق قمر صغير به ثنائيات ليزر، ونقل جهازين إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة شحن البضائع (بروغريس)، وتثبيت لوحة بها ثنائيات ليزرية على الأقمار الصناعية، تُشكل مصدرًا للضوء ذي قدرة كافية تمكن من رؤيته على الأرض.

وأشار ديفاييف إلى أنه من المقرر إطلاق القمر العام القادم، وسيكون من الممكن كتابة أي رسائل في أفق السماء، بما في ذلك الإعلانات، وأن الفكرة من تلك الأقمار تحقيق أقصى قدر من الاستغلال التجاري للفضاء. (وال- موسكو) ر ت

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