أخبار ليبيا24 كشف مدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس عبد اللطيف التونسي أنه في ظل إغلاق النفط وهو مصدر الدخل الرئيسي للدولة يجب خفض الترتيبات المالية لعام 2020 إلى الحد الأدنى بحيث لا تتجاوز 35 مليار دينار. وأضاف التونسي خلال لقاء مع قناة ليبيا الأحرار أن إغلاق الحقول والموانيء النفطية هو كارثة حقيقية على […]

