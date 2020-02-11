العيساوي يشدد على وضع آلية لصيد وبيع أسماك التونة

أكد وزير الاقتصاد والصناعة علي العيساوي، الثلاثاء،

ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لإعداد كراسة شروط وفق المواصفات والمعايير

الخاصة بعملية صيد وبيع وتصدير أسماك التونة.

وشدد العيساوي، خلال اجتماعه برئيس وأعضاء مجلس إدارة

الهيئة العامة للثروة البحرية ومدير عام مركز تنمية الصادرات وتصدير أسماك التونة

للموسم 2020، على وضع آلية لمنح تراخيص الصيد والتصدير لكل موسم على حدة، بحسب

شروط مقننة، وفق الصفحة الرسمية للوزارة.

وبحث الاجتماع الآليات والإجراءات التي تكفل استفادة

الاقتصاد الوطني من تصدير التونة وتوفير العملة الصعبة بالاستفادة من هذا المورد.

يشار إلى أن هيئة الرقابة الإدارية شكلت في مارس العام

الماضي لجنة مختصة لدراسة ومتابعة كافة الإجراءات المتعلقة بموسم صيد أسماك التونة

في المياه الإقليمية الليبية.

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