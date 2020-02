البنك المركزي الليبي.. إيرادات النفط تهبط إلى الصفر

على خلفية استمرار محاصرة الحقول النفطية النتيجة صفر [انترنت]

أعلن البنك المركزي الليبي اليوم الاثنين 10 فيفري 2020، أن إيرادات النفط، هبطت إلى الصفر في جانفي المنقضي.

وقال البنك، إنه لم يدفع أي رواتب للعاملين بالدولة الشهر الماضي، تأثرا باغلاق قوات من شرق البلاد ورجال قبائل، الموانئ النفطية الرئيسية بالبلاد.

أعلن مصرف ليبيا المركزي، أن الإيرادات النفطية الليبية في شهر يناير الماضي بلغت الصفر، وذلك على خلفية استمرار محاصرة الحقول النفطية للبلاد في ظل استمرار الأعمال القتالية.

وجاء في بيان مصرف ليبيا المركزي عن الإيرادات والإنفاق من 1 حتى 31 يناير الماضي، نشر في موقعه الرسمي، أن الإيرادات النفطية خلال تلك الفترة تساوي الصفر.

كما بلغت إيرادات بيع المحروقات في السوق المحلية الصفر أيضا.

وجاء في بيان المصرف، أنه يدعو الجميع “إلى تضافر الجهود لعودة إنتاج النفط وتصديره فورا، حيث ترتب على إيقاف إنتاج النفط وتصديره خلال شهر يناير 2020 خسائر مباشرة زادت عن 2.5 مليار دينار (نحو 1.8 مليار دولار)، بالإضافة إلى الخسائر غير المباشرة”.

وحذر المصرف من أن “استمرار هذا الإقفال للمصدر الوحيد لإيرادات الدولة، يهدد الأوضاع المالية والاقتصادية والسياسية”

