النفط ينتعش بعد “نكسة كورونا”

صعدت أسعار النفط العالمية 1% اليوم الثلاثاء بالتزامن مع الارتفاع في أسواق الأسهم إلا أن القلق بشأن فيروس كورونا الذي هز الأسواق العالمية ما زال يسيطر على المستثمرين.

وسجل خام برنت العالمي ارتفاعا بمقدار 53 سنتا أي بما يعادل نحو 1% إلى 53.80 دولارا للبرميل، فيما ارتفع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 46 سنتا أي حوالي 1% أيضاً مسجلا 50.18 دولارا للبرميل.

وعلى الرغم من هذا الارتفاع الملحوظ فإن كلا الخامين ما زال منخفضا بما نسبته أكثر من 20% عن أعلى مستويات سُجّلت في يناير الماضي.

ومن جهتها قالت محللة السوق لدى سي.إم.سي ماركتس أنه يبدو أن هناك معنويات إيجابية واسعة النطاق في معظم الأسواق الآسيوية الأمر الذي رفع أسعار الخام العالمي.

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