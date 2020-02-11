مالية الوفاق: انشغالات الصديق الكبير الخارجية قد تكون وراء تأخر صرف مرتبات شهر يناير

أخبار ليبيا24

حمّلت وزارة المالية بحكومة الوفاق مسؤولية أسباب تأخير صرف مرتبات شهر يناير الماضي على مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، مشيرة إلى أن انشغالات المحافظ الخارجية قد تكون السبب وراء ذلك.

وقالت الوزارة، يوم الأحد، إنها “تلقت كمًا هائلًا من التساؤلات والاستفسارات عبر البريد الإلكتروني وصفحاتها بوسائل التواصل الاجتماعي عن أسباب التأخير والتعثر في إجراء صرف مرتبات شهر يناير 2020 رغم قرب انتصاف شهر فبراير”.

وأضافت، “أن التساؤلات حملت بين طياتها التذكير بمعاناة عدد كبير من الموظفين الذين يعانون مرار النزوح والتهجير نتيجة الأحداث التي تشهدها العاصمة وضواحيها”.

وأكدت الوزارة، قيامها بكافة واجباتها القانونية ومسؤولياتها الوطنية اتجاه مواطنيها، وقامت بإحالة أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر يناير إلى مصرف ليبيا المركزي منذ تاريخ 23 يناير.

وذكرت الوزارة، أن الحكومة لازالت في انتظار قيام المصرف بإجراءات التنفيذ أو عقد لقاء لمناقشة أي أشكال يعيق التنفيذ.

وأشارت الوزارة، إلى أن التأخير في ذلك قد يرجع لانشغالات محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، الخارجية.

وقالت الوزارة، “لازال الأمل يحدونا في استجابة قريبة من قبل المصرف الموقر”.

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