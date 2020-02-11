البدري: اجتماع المسار الاقتصادي وضع الخطوط العريضة بشأن الاقتصاد الليبي

قال نائب رئيس الحكومة الليبية عبد السلام البدري، إن اجتماع المسار الاقتصادي للحوار الليبي الذي استضافته القاهرة يومي الأحد والإثنين، شدد على أن اقتصاد ليبيا يجب أن يركز على عمليات الاستثمار وإعادة الإعمار، وأن الأولوية في هذا الملف ستكون للدول الشقيقة التي وقفت إلى جانب ليبيا وفي مقدمتها مصر.

البدري قال في تصريحات لصحيفة الدستور المصرية، إن وفودا ممثلة عن الأطراف الليبية شاركت في المؤتمر، من بينها أعضاء في مجلس النواب وبعض الاقتصاديين ورجال الأعمال والمال الليبيين، وتم خلال المؤتمر وضع الخطوط العريضة بشأن الاقتصاد الليبي، مشيرا إلى إصلاح البنية التحتية وإعادة الإعمار وبناء الطرق ومعالجة البطالة، وأهمية دعم الجيش الذي يحتاج لاهتمام وتمويل كبيرين من أجل مواجهة الإرهاب.

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