اقتصاد

اتفاقية تعاون مرتقبة بين وزارتي العمل والتعليم

تم النشر منذُ 32 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقدت اللجنة المشتركة للتعاون بين وزارة العمل والتأهيل ووزارة التعليم أمس الاثنين اجتماعها الختامي الذي يأتي بعد سلسلة من الاجتماعات المستمرة منذ 18 شهرا في المركز الليبي الكوري لمهن البناء والتشييد‎.

وتطرق الحضور خلال الاجتماع إلى التقرير النهائي للجنة حيث أوصت خلاله بتشكيل لجنة مصغرة تضم عضوين من اللجنة وممثلا عن المكتب القانوني بوزارة التعليم وممثلا عن المكتب القانوني بوزارة العمل والتأهيل.

ومن المُقرر أن تتولى اللجنة المصغرة إعداد مشروع الاتفاقية التي سيتم التوقيع عليها من قبل الوزيرين وفقا للبرامج التي حددتها اللجنة المشتركة.

وفي السياق ذاته تتطلع اللجنة في توصياتها إلى عقد اجتماع مع الوزيرين بعد إطلاعهما على التقرير النهائي الذي سيحال إليهما من قبل رئيس اللجنة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • – لجنة فحص الشهادات – والتزوير –
    لجنة الحكم البلدي في البلديات –
    – فصل وزارة المواصلات عن هيءة الطيران المدني الليبي – وانشاء ادارة عامة للطيران المدني الليبي – مركزها طرابلس العاصمة – مع الأكاديمية المهنية للطيران المدني وهندسة الطيران بطرابلس –

    رد