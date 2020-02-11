“مالية الوفاق” تعلن تفاصيل برنامجها الإصلاحي

أعلن وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق، فرج بومطاري، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء في ديوان رئاسة الوزراء البرنامج الإصلاحي لوزارة المالية الذي يبحث نهوض السياسة المالية وتحسينها، بالإضافة ‘لى لعب دور أكبر في الاقتصاد الوطني والاقتصاد الكلي.

وأشار بومطاري خلال المؤتمر إلى أن برنامج وزارة المالية الإصلاحي تم تخطيطه على 4 مستويات، التشريعي، الهيكلي، المنظومات والبنية التحتية، والموارد البشرية.

وذكر الوزير إلى جانب ذلك أهداف الوزارة المستقبلية التي من شأنها تخفيف العبء على الميزانية العامة للدولة، مشيرا إلى أنه تم إنشاء جسمين جديدين وهما جسم إدارة المشاريع بين القطاعين العام والخاص، حيث سيتم العمل به خلال الأسبوع القادم وذلك للبحث عن مشاركات لمشاريع الحكومة فيما يخص البنية التحتية والإسكان.

وأضاف الوزير أنه تم أيضا إنشاء جسم لتمويل مشاريع الدولة بالصكوك الإسلامية بالإشارة إلى قانون رقم 4 لعام 2016، حيث يتوقع استمرار هذه المشاريع إلى ثلاث أو خمس سنوات لإعادة تصور السياسة المالية للبلاد.

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