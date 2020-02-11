“الليبية للحديد” توقع عقداً لاستكمال مشروع الدرفلة

وقّع رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب، الثلاثاء، عقد استكمال مشروع تطوير قائم الدرفلة على البارد مع شركة Winners للحلول الهندسية.

وتعتبر Winners من الشركات العالمية المتخصصة في مجال إنشاء وتطوير مصانع الدرفلة المسطحة حيث كان المشروع المذكور متوقفا بسبب عدم قبول الشركة المتعاقد عليها الحضور نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها ليبيا.

يُذكر أن مشروع الدرفلة يأتي ضمن الخطة العامة لتطوير شركة الحديد والصلب المعتمدة سنة 2007، فيما تعهدت شركة وينير بدورها باستكمال كافة بنود التعاقد خلال العقد المحدد بمدة سنة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية