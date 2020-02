أخبار ليبيا24 أعلنت بعثة الامم المتحدة إلى ليبيا اليوم الثلاثاء أنه تم خلال الجولة الثانية من المباحثات الخاصة بالمسار الاقتصادي والمالي المنعقدة في القاهرة، الاتفاق على آليات لجنة الخبراء وعلى أسس عملها. وأضافت البعثة في بيان لها أن ٢٨ خبيرا اقتصاديا وماليا في التقوا في القاهرة خلال يومي ٩ و ١٠ فبراير الجاري خلال الجولة […]

