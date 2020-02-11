إيرباص تكشف النقاب عن طائرتها “مافريك” الجديدة

سنغافورة 11 فبراير 2020 (وال)- كشفت شركة إيرباص الأوروبية الثلاثاء، النقاب عن طائرة جديدة بالكامل، تُنهي العمل بالطائرات ذات الشكل الأسطواني لصناعة الطائرات، في معرض سنغافورة للطيران.

وبحسب وكالة الأنباء رويترز، فإن الطائرة التي أطلق عليها اسم “مافريك”، والتي يمزج تصميمها ذو الجناح المخلوط، الرشيق بين الجناح والجسم، وهو مُصمم أيضًا لخفض انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى نحو 20 في المائة.

وبدأت شركة إيرباص تجري اختبارات طيران للطائرة “مافريك”، في موقع سري في وسط فرنسا منذ العام الماضي.

يُشار إلى أن مفهوم تصميم “جسم الجناح المخلوط”، موجود منذ الأربعينيات، وأسفر عن بناء قاذفة القنابل الأميركية “بي 2″، وكذلك مشروع البحث “إكس 48” بين بوينغ وناسا قبل عقد من الزمن.

وعلى الرغم من إن هذه الطائرات معقدة من جهة التحكم بها، فإنها في المقابل تحتاج قدرة جر ديناميكي أقل، مما يجعلها أكثر فعالية للطيران وتوفيرًا للوقود.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للهندسة في إيرباص جان برايس دومون – في تصريحات للصحفيين – : “نعتقد أن الوقت قد حان الآن، لدفع هذه التكنولوجيا إلى أبعد من ذلك ودراسة ما تجلبه لنا .. ونحن بحاجة إلى هذه التقنيات لمواجهة التحديات البيئية، وإنها تُمثل الجيل التالي من الطائرات”. (وال- سنغافورة) ر ت

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