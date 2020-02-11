مؤسسة النفط: خسائر إقفال المنشآت النفطية بلغت 1,325 مليون دولار

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، أن الخسائر المالية الناتجة عن “الإقفالات غير القانونية” لمنشآت النفط منذ 18 يناير الماضي، بلغت مليارا و325 مليونًا و58 ألفًا و881 دولارًا.

وأكدت المؤسسة في بيان لها اليوم الثلاثاء، تراجع إنتاج النفط الخام إلى 183 ألفا و265 برميلًا في اليوم، بحسب ما نشرت على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”.

وقالت المؤسسة، إنها مستمرة في توفير المحروقات في المناطق الشرقية والوسطى بكميات كافية لسد احتياجات المواطنين، حيث بدأت ناقلة بنزين عملية التفريغ في ميناء بنغازي اليوم، بينما لا تزال مستودعات طرابلس وبعض المناطق المحيطة بها والمناطق الجنوبية تعاني من نقص الإمدادات بسبب تردي الأوضاع الأمنية.

وأوضحت المؤسسة، أن إغلاق مصفاة الزاوية في 8 فبراير الجاري نتيجة لإقفال صمام بمنطقة الحمادة على خط الأنابيب الرئيسي بين حقل الشرارة ومصفاة الزاوية أدى إلى وقف الإنتاج بالحقل، متوقعة تسبب ذلك في تفاقم مشكلة إدارة واستيراد وتوزيع الوقود، وتحميل الخزانة العامة مبالغ إضافية لاستيراد كميات إضافية من الوقود لتعويض الفاقد من إنتاج المصفاة.

وأشارت المؤسسة، إلى تحويلها أحد خزانات النفط في ميناء البريقة النفطي من خزان نافثا إلى خزان للمكثفات، حتى لا يتوقف الغاز عن محطات كهرباء الزويتينة وشمال بنغازي.

وجددت مؤسسة الوطنية للنفط، دعوتها إلى إنهاء الإقفالات غير المسؤولة والمخالفة للقانون لمنشآتها، والسماح لها باستئناف عمليات الإنتاج فورًا، على حد قولها.

وكانت المؤسسة قد أعلنت في 18 يناير الماضي حالة القوة القاهرة على بعض الموانئ والحقول النفطية، عقب إعلان جهاز حرس المنشآت النفطية في المناطق الوسطى والشرقية إيقاف صادرات النفط من موانئ البريقة ورأس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة.

يشار إلى أن متوسط الإنتاج اليومي للنفط الخام في ليبيا قد وصل إلى 1,220 مليون برميل يوميا قبل إقفال معظم المنشآت النفطية في 18 يناير الماضي.

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