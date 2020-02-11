البريقة لتسويق النفط : لا نقص في وقود البنزين والازدحام على محطات التزود بالوقود سببه إشاعات هدامة

بنغازي 11 فبراير 2020 (وال) – أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط بالمنطقة الوسطى والشرقية مساء اليوم الثلاثاء أن خزانات الشركة بموقع مستودع رأس المنقارـ بنغازي، كاملة التعبئة بوقود البنزين، مؤكدة عدم وجود أي فراغات نهائيا بهذه الخزانات.

وقالت الشركة في بيان إنها رفعت مستوى ضخ وقود البنزين إلى كافة شركات توزيع الوقود من “مليون ومائتين ألف لتر إلى مليونين وأربعمائة ألف لتر”، لافتة إلى أن الأمر موجب جداً لعدم إحداث أية أزدحامات بمحطات الوقود.

وأكدت الشركة في بيانها أن عمليات التشغيل تسير وفق الخطة التنفيذية للشركة لإمدادات كافة شركات التوزيع بالوقود دون أية مشاكل على الأطلاق.

وأعربت الشركة عن أملها من المواطنين عدم الاستماع أو الالتفات للشائعات التي وصفتها بالهدامة.

وقالت الشركة إن “هذه الإشاعات مصدرها إغلاق الموانيء النفطية التي يبني عليها المغالطون ويعمل على ترويجها ضعاف الأنفس معدومي الحس الوطني من مروجي الأراجيف دون أدنى شعور بالمسئولية”، وفقا للبيان.

وأكدت الشركة كامل استعدادها لبذل الغالي والنفيس وتقديم الجهد والوقت لإتمام هذه المهام موصلة الليل بالنهار لراحة المواطن الكريم.

وأشارت إلى زديادة الرقعة الجغرافية التي تناطُ مهام إمداداتها بالمحروقات جملةً بموقع مستودع رأس المنقار ـ بنغازي، مؤكدة المهام الجسيمة التي يقتضيها تشغيل خمسة مستودعات مجتمعة من أمساعد شرقاً الي الوشكة غرباً ومناطق الجنوب الغربي سبها ومناطق الجفرة ـ سوكنة ـ ودان ـ هون الي مناطق غرب مدينة طرابلس ترهونة والشويرف والاصابعة وبن وليد وغيرها من المناطق التي تم تحريرها من قِبل جيشنا الباسل فضلاً على مهام موقع مستودع رأس المنقار الاساسية بأمدادات المناطق الوسطى والشرقية .(وال – بنغازي) ا م

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