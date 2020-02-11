وفاة أفريقي خلال محاولته سرقة أسلاك كهربائية في زليتن إثر صعق كهربائي

طرابلس 11 فبراير 2020 (وال) – أعلنت الشركة العامة للكهرباء وفاة أحد الوافدين ممن يحملون الجنسية الأفريقية اليوم الثلاثاء خلال محاولته سرقة أسلاك ضغط كهربائي منخفض في مدينة زليتن.

وقالت الشركة عبر حسابها الرسمي إن المتوفي تعرض إلى صعق كهربائي أدى إلى وفاته في الحال خلال محاولته قطع الأسلاك الكهربائية.

وأشارت الشركة إلى أن الشرطة الكهربائية ومديرية أمن زليتن انتقلت إلى مكان الجثة لنقلها واتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص.

وفي سياق متصل، أعلنت الشركة مساء الثلاثاء قيام مجموعة من المجرمين بسرقة خط العامرية المغذي لمحطة تحويل العزيزية مسافة 2800 متر.

وأوضحت أن هذا الخط يغذي خمسة وثلاثين محولا مما أدى إلى انقطاع الكهرباء على عدد كبير من المنازل والمزارع.

وقالت الشركة إن مجموعة أخرى من المجرمين قامت بسرقة خط الزيات من 30 الجمال مسافة 1200 متر بمنطقة الجفارة مما أدى إلى انقطاع الكهرباء على عدد من المنازل.

وأشارت إلى أنه وعلى الرغم من مناشدات الشركة العديدة للجهات الاعتبارية في بلدية الجفارة بوضع حل عاجل لهذه الانتهاكات إلا انها مازالت مستمرة وبشكل يومي.

وأعلنت الشركة إخلائها لمسؤوليتها عن انقطاع الكهرباء عن عدد كبير من المنازل والمزارع نتيجة هذه التعديات.(وال – طرابلس) ا م

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