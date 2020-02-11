هيئة الاتصالات تناقش المشاكل الفنية مع شركات مزود الخدمة الفئة الثانية للإنترنت بمدينة بنغازى

بنغازي 11 فبراير 2020 (وال) – ناقشت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالحكومة الليبية مع شركات مزود الخدمة الفئة الثانية للإنترنت بمدينة بنغازى الثلاثاء وضع حلول للمخالفات والمشاكل المتعلقة بالأمور الفنية وتعريف الشركات بقانون الإتصالات واللوائح المنظمة للعمل.

وتقدمت الشركات خلال هذا الاجتماع الذي نظمته إدارة التنظيم بالهيئة بطرح بعض التوصيات التي من شأنها المساهمة في تقديم الخدمات للمواطن بجودة أفضل.

وحضر الاجتماع نائب رئيس الهيئة العامة للاتصالات السيد خالد الفاخرى، ومدير الإدارة العامة لشؤون التنظيم بالهيئة المهندس أحمد الورفلي، ورئيس قسم التراخيص المهندس عامر الزواوي، و رئيس قسم الطيف الترددي المهندس يونس عبدالسلام مختار.

وأثنى المسؤولين على تعاون الشركات مع الهيئة العامة للإتصالات والمعلوماتية في الحكومة الليبية . (وال – بنغازي) ا م

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