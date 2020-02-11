هيئة كهرباء الحكومة الليبية تسلم الشحنة الثانية لإدارة توزيع كهرباء درنة

درنة 11 فبراير 2020 (وال) – سلمت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية الثلاثاء الشحنة الثانية من احتياجات الكهرباء لي إدارة توزيع كهرباء (مدينة درنة).

وصرح المتحدث الرسمي بأسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية ربيع خليفه أنه تم تسليم هذه الشحنة لي إدارة توزيع كهرباء مدينة درنة حيث تعتبر هذه الشحنة الثانية من نوعها.

وقال خليفة إن هذه الشحنة مكونة من كميات كبيرة من الكوابل مختلفة القدارات وكذلك عوازل ضغط عالي ومنخفض واسلاك، والكثير من المواد التي من شأنها حل كافة اختناقات الشبكة الكهربائية في إدارة توزيع كهرباء درنة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة ربيع خليفه أن توفير مثل هذه الاحتياجات الهدف منه هو توفير كافة احتياجات الشبكة الكهربائية حتي ينعم المواطن بالكهرباء دونما انقطاع.

الجدير بالذكر ان هذه الشحنة هي ليست الأولي من نوعها ولن تكون الأخيرة حتي يتم تغطية كافة احتياجات قطاع الكهرباء في كل المدن والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الليبية. (وال – درنة) ف م

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