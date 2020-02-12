مصلحة الجمارك: “الكبير” يصدر بيانات مغلوطة حول إيراداتنا

كشف المتحدث باسم مصلحة الجمارك الرائد فهمي الماقوري لــ 218 عن أن الايرادات الفعلية للمصلحة خلال شهر يناير بلغت 23.720مليون دينار وليس كما ورد في بيانات المصرف المركزي عن شهر يناير والذي زعم أنها كانت 8 ملايين دينار فقط.

وأبدى الماقوري خلال حديث خص به 218 اليوم الأربعاء استغرابه من كشوفات المصرف المركزي مؤكدا أن وزارة المالية التي يترأسها فرج بومطاري هي الجهة الوحيدة المخولة بالكشف عن الإيرادات الدقيقة مطالبا المصرف المركزي بالتواصل مع الوزارة للحصول على معلومات دقيقة مؤكدا تبعية مصلحتي الجمارك والضرائب لوزارة المالية، مشيرا إلى أن هذا الخطأ تكرر وأن هذه المرة ليست الأولى بل الثالثة حسب قوله مبديا تساؤله عما استند إليه المركزي في تصريحاته مضيفا أن وزارة المالية على تواصل يومي بالمصلحة لمتابعة ورصد الإيرادات والتحقق من الجباية إلى حين وصولها للحسابات المصرفية.

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