«بتكوين» يرتفع 50 % ويقفز لأعلى مستوى بفضل التمسك بالتداول

صعدت العملة المشفرة الأكبر في العالم 4.6 بالمئة إلى 10300 دولار[انترنت]

قفزت العملة المشفرة بتكوين، الثلاثاء، إلى أعلى مستوى لها في حوالي خمسة أشهر، مواصلة اتجاها صعوديا رفع مكاسبها بنسبة 50 في المئة تقريبا هذا العام.

وصعدت العملة المشفرة الأكبر في العالم 4.6 بالمئة إلى 10300 دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ التاسع عشر من سبتمبر/ أيلول، قبل أن تتراجع قليلا إلى 10250 دولارا في أواخر جلسة التداول.

ولم يتضح على الفور السبب وراء هذه القفزة. وأشار متداولون في العملات المشفرة إلى قوة دافعة مستمرة للبتكوين بدأت في يناير/ كانون الثاني عندما قتلت الولايات المتحدة قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، وهو ما أثار موجة مبيعات في الأسواق التقليدية.

وأرجع مستثمرون أيضا مكاسب العملة المشفرة إلى هبوط بنسبة 50 بالمئة متوقع في إنتاج البتكوين في مايو/ أيار، كعامل محرك للطلب.

